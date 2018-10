Genoa, Perinetti: “Piatek? Bomber d’altri tempi. Ora non ha prezzo, a giugno…”

Il direttore sportivo del Genoa Giorgio Perinetti ha parlato del futuro di Krzystof Piatek, attaccante del Grifone nel mirino di mezza Serie A, con Juventus, Napoli e Inter in testa. Il polacco è attualmente la rivelazione del campionato e si trova in testa alla classifica dei capocannonieri. Nessuno poteva immaginare una partenza simile per il classe ’95 che è osservato speciale anche all’estero. Proprio sul giovane bomber e sul suo futuro, il dirigente rossoblù ha parlato in un’interessante intervista a Tuttosport.

CAMBIO ALLENATORE – “Rischio che Piatek risenti del cambio Ballardini-Juric? Non c’è alcun rischio, parliamo di un ragazzo che ha il gol nel dna. Va lasciato tranquillo, ha 23 anni e margini di crescita importanti”. Poi sull’attuale contratto del giocatore: “Se il contratto di Piatek col Genoa prevede dei bonus per i gol? No, ma è normale premiare un giocatore quando fa bene. Vedremo, adesso sono discorsi prematuri”.

RESTA FINO A GIUGNO – “Negli ultimi tempi a Marassi abbiamo accreditato tanti osservatori e dirigenti di club tedeschi e spagnoli. Tutte le big di Serie A hanno preso informazioni, ma come ha detto il presidente Preziosi fino a giugno Piatek se lo godranno i tifosi del Genoa. Costo tra i 40 e i 60 milioni? Noi il prezzo non lo facciamo, dobbiamo ancora misurare i margini di crescita di Piatek. Il prezzo lo faranno la consistenza delle varie offerte e la concorrenza”.