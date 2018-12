Genoa, Piatek ringrazia e…spera

Protagonista assoluto di questi ultimi mesi dell’anno, Krzysztof Piątek, attaccante polacco del Genoa e della Nazionale, ha conquistato le prime pagine dei giornali a suon di gol.

Non solo. Sarà certamente lui il grande protagonista delle prossime sessioni di mercato, con il Grifone che dovrà fare molta attenzione alle big europee, tra cui anche il Barcellona, molto interessato all’acquisto del classe 1995. Intanto, il bomber, si gode il momento, ringrazia i tifosi del sostegno e…aspetta di vedere se la Lega Calcio deciderà di assegnarli l’ultimo, contestato gol contro l’Atalanta che, a tutti gli effetti, il polacco sente suo.

Nella gara contro i bergamaschi, infatti, Piatek era andato a segno di testa, ma la deviazione sulla sua conclusione di Toloi era stata ritenuta decisiva tanto da assegnare autorete al difensore e non gol dell’attaccante. Da lì, la polemica, con tanto di petizione da parte dei tifosi del Genoa e della Polonia per far cambiare la decisione alla Lega.

Tramite il proprio account Instagram, il giocatore rossoblù ha mandato forse l’ultimo messaggio dell’anno, augurando il meglio per il 2019 e sperando che il nuovo anno porti tanti gol, compreso quello contestato.

MAGARI… – Ringrazia i fan, del Genoa e della Polonia, e allo stesso tempo spera che questa vera e propria insurrezione del popolo riesca a far cambiare idea alla Lega di Serie A che ha deciso di non condalidare la rete di testa contro l’Atalanta, assegnando a Toloi l’autorete: “Voglio ringraziare i tanti tifosi del Genoa e quelli della Polonia che hanno preso questa iniziativa per la restituzione del mio gol contro l’Atalanta. Sarà una decisione della Lega Serie A, che dovremo accettare con sportività, sperando che cambi opinione. In ogni caso, grazie a tutti per questo fantastico 2018!”. Questo il messaggio di Piatek, con tanti di cuori, rigorosamente rossoblù.