Genoa, Piatek: “Ronaldo il migliore di sempre. Contro la Juventus con le pistole cariche”

L’attaccante del Genoa, Krzysztof Piatek, già autore di 9 reti in campionato nelle prime sette partite giocate cui aggiungere il poker in Coppa Italia contro il Lecce, è finito inevitabilmente al centro di voci di mercato che ne mettono in discussione la permanenza in Liguria già fin dalla sessione invernale.

Le indiscrezioni sui club interessati inevitabilmente si susseguono, così dopo Inter e Juventus, arriva la notizia della prima offerta ufficiale che sarebbe stata presentata dal club di De Laurentiis. Oggi intanto a margine dell’incontro con i tifosi avvenuto al Museo del Genoa, il centravanti rossoblù, attuale capocannoniere della Serie A, ha risposto alle domande dei cronisti presenti: “In questo momento – ha dichiarato Piatek, come riporta PianetaGenoa1893 – sono concentrato sulla sfida contro la Juventus, sarà molto difficile perché affronteremo la migliore squadra d’Italia. Ma faremo tutto il possibile”.

Chi preferiresti in porta sabato, Szczesny o Perin?

“Io conosco Szczesny perché l’ho incrociato in nazionale, mentre non conosco Perin. Personalmente, preferisco il polacco”.

CR7 è il miglior giocatore al mondo?

“Si, è il miglior giocatore al mondo e il migliore di sempre”.

Tra le squadre a te accostate chi preferisci?

“Adesso io sono al Genoa e il mio focus è sul Genoa. Ci sono ancora un sacco di partite da qui alla fine della stagione e io sono concentrato solo su quelle”.

Ti piacciono i tifosi del Genoa?

“Si, io amo i tifosi del Genoa”.

Le due pistole sono pronte per lo Stadium?

“Quando ho una chance e giochiamo bene sono sempre pronto”