Genoa, Piatek: “Voglio essere capocannoniere a maggio. Sul futuro…”

Ambizioso e letale. Sono queste le due caratteristiche principali che in questi pochi mesi di Italia, Krzysztof Piatek, attaccante del Genoa, ha messo in mostra. Capocannoniere di Serie A, arrivato a quota 17 gol stagionali contando anche la Coppa Italia. Il bomber polacco ha iniziato al meglio la sua avventura nel calcio italiano.

L’intuizione di Preziosi è stata fin qui ripagata a suon di gol, ma l’attaccante non vuole fermarsi dopo questo brillante inizio. Non sarà semplice, ma come lui stesso ha ammesso in un’intervista a Il Secolo XIX vuole “essere capocannoniere a fine stagione, non solo ora”.

BOMBER – “Cosa provo a essere il capocannoniere della Serie A? Mi fa piacere, ma ora conta poco. Io voglio restare in vetta fino a fine stagione”, e poi continua: “Io davanti a Immobile e CR7? Sono contento ma nulla di particolare. Penso a segnare in ogni gara. Voglio essere capocannoniere a fine stagione, non solo ora. Per fare il calciatore devi avere fiducia in te stesso e pensare di poter arrivare il più in alto possibile”.

GENOA – “Il Genoa è un club ambizioso, che di solito occupa una posizione a centro classifica, e dunque può darmi spazio per giocare. L’ideale per diventare grande: altrove avrei rischiato di finire in panchina. Non avrei potuto desiderare una società migliore di questa. E poi è il club più antico d’Italia, anche questo è importante”.

FUTURO – Non pensa al mercato e al futuro lontano. Piatek, che ha attirato l’interesse di diversi top club non solo italiani, guarda al presente e basta: “Non penso a diventare una leggenda per un club, voglio solo segnare, sempre e sempre di più. Vivo giorno dopo giorno, senza guardare troppo lontano”.