Genoa, Prandelli: “Dimenticare Roma e tirare fuori l’orgoglio. Gasperini? Qui un riferimento, ma domani…”

Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, ha parlato nella classica conferenza stampa di vigilia in vista dell’impegnativa gara contro l’Atalanta. Dopo un pareggio e una sconfitta, il nuovo tecnico rossoblù spera, ovviamente, di poter trovare i tre punti che da tempo mancano al Grifone. Ecco le sue parole ai media presenti:

IN NERAZZURRO – “L’Atalanta resta un pezzo della mia vita molto importante. Sarà un’emozione vera e sincera. Ma devo lasciare da parte le emozioni e pensare alla partita di domani. Mi aspetto dal Genoa forza e propositività per superare i bergamaschi”. “Gaspoerini? Qui è diventato un riferimento. Ha saputo gestire squadra e ambiente molto bene. Domani saremo rivali e cercheremo di metterci in reciproca difficoltà”.

POSTUMI – Dimentica quanto accaduto all’Olimpico contro la Roma, questo è l’imperativo imposto da Prandelli: “Roma è stata analizzata e dimenticata. Essere più cinici dipende dalla capacità di creare molte occasioni. Non so se la partita si vincerà sulle fasce, ma vorrei vedere una squadra compatta che sappia sollecitare i due davanti. Dobbiamo sovvertire il pensiero negativo. E rivivere sensazioni particolari. Non tralasciando la storia, ma iniziando un nuovo cammino di orgoglio”.

CHI GIOCA – “Mi piace avere dubbi sulla formazione. Significa che i calciatori sono tutti sulla corda e si impegnano. Deve essere un Genoa voglioso, ma al contempo razionale. Individualmente siamo una buona squadra, dobbiamo crescere come gruppo”. Sui singoli, poi: “Criscito ci darà esperienza e tensione. Sarà riferimento anche per la comunicaizone in campo. È campione completo. Zapata? Lui è molto pericoloso e non dà punti di riferimento. Piatek? E’ sereno”.