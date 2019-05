Genoa, Prandelli: “Dopo il primo tempo ho pensato a qualcosa di molto positivo”

Il Genoa cade con l’Atalanta e per la salvezza si mette male per il Grifone. Il tecnico Cesare Prandelli analizza la sconfitta ai microfoni di Sky: “Non è finita qua la stagione anche se la sconfitta brucia. Dopo il primo tempo ho pensato a qualcosa di molto positivo, avevamo contenuto bene l’Atalanta, avendo due opportunità interessanti. L’arrabbiatura è avere preso il gol dopo due minuti dall’inizio della ripresa. Lì non è mancata la reazione, è stato più un pensare di avere già fatto tanto. Questa settimana è molto delicata, non ci saranno molti argomenti se non a livello nervoso e psicologico. Adesso testa al match col Cagliari. Lavoreremo dal punto di vista psicologico, spero in un pubblico come contro la Roma. È una maglia di tutti, non solo di una persona. È di un’intera città, gloriosa, ha storia. Tutti abbiamo da perdere”.

PREZIOSI FURIOSO -Dopo il triplice fischio si è visto negli spogliatoi il presidente Preziosi. Nulla di clamoroso: un confronto con la squadra e con Prandelli, anche lui non soddisfatto soprattutto per il gol subito a inizio secondo tempo dopo una leggerezza difensiva. Il patron ligure comunque ha cercato di dare fiducia a tecnico e squadra in vista del prossimo e decisivo match con il Cagliari.