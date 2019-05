Genoa, Prandelli non sarà confermato nonostante la salvezza: ecco il sostituto

Una salvezza ottenuta solamente a pochi minuti dalla fine del campionato, per giunta, per merito dei risultati delle rivali. In casa Genoa la situazione è davvero complicata e la permanenza in Serie A conquistata non fa certo dimenticare le tante difficoltà avute durante questa stagione.

Ecco perché, secondo quanto riporta Sky Sport, per il Genoa è tempo di cambiare, con lo stesso tecnico, Cesare Prandelli che con ogni probabilità non sarà confermato alla guida della squadra. Da quanto si apprende, nei prossimi giorni l’allenatore incontrerà la società per discutere del suo addio. L’ex ct della Nazionale, in realtà, una volta centrato l’obiettivo-salvezza avrebbe avuto diritto ad un altro anno di contratto con il club rossoblù, ma ha deciso di non proseguire la sua avventura con il Grifone e discuterà con il presidente Preziosi le modalità con cui portare a termine la separazione.

SOSTITUTO – Chiaramente, per un tecnico che parte, ce ne sarà uno che arriva. Il patron rossoblù avrebbe individuato in Leonardo Semplici, attuale allenatore della Spal, il candidato ottimale per guidare il Genoa. Già l’anno scorso, infatti, Preziosi aveva contattato l’allenatore per affidargli la guida della squadra, salvo poi lasciarsi convincere dalla dirigenza genoana a confermare Ballardini anche per la stagione appena conclusasi. Questa volta, però, le cose potrebbero andare diversamente e Semplici potrebbe dire di sì.