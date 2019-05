Genoa, Prandelli: “Possiamo mettere in difficoltà l’Atalanta, è la partita che vale una stagione”

Impegno durissimo per il Genoa nel prossimo turno di campionato: giocherà infatti in casa dell’Atalanta, per cui servirà una prestazione oltre l’ordinario per portare a casa punti salvezza. Si gioca domani, sabato 11 maggio, alle ore 15. Ecco la conferenza stampa del mister rossoblù Cesare Prandelli: “Siamo pronti per questa battaglia, ci siamo preparati bene. Dobbiamo cogliere i loro punti deboli e saper colpire. L’Atalanta è avversario ovviamente molto temibile, ha dato continuità ad un progetto tecnico e in Italia succede di rado. Programmano alla grande il futuro, giocano benissimo ma noi sappiamo mettere in difficoltà una grande squadra: quando siamo in possesso palla, dobbiamo essere bravi a farli correre all’indietro. In un campionato i momenti difficili ci sono per tutte le squadre, noi non abbiamo mai perso la fiducia È una partita che per noi vale un’intera stagione”.