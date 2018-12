Genoa, Prandelli: “Roma emozionante. Bisogna sapere prendere i tre punti…”

Seconda conferenza stampa e seconda partita in campionato alla guida del Genoa. Cesare Prandelli, neo tecnico dei rossoblù, ha parlato nel classico appuntamento con la stampa in vista della sfida impegnativa contro la Roma. Dopo il pareggio sofferto per 1-1 contro la Spal, il Grifone proverà a centrare la vittoria che manca ormai da troppi turni.

Il mister ha presentato la gara in trasferta contro i giallorossi davanti ai media presenti. Ecco le sue parole:

LAVORO – “La squadra ha lavorato bene con concentrazione. Abbiano cercato di modificare qualcosa sulla costruzione del gioco. La Roma sarà avversario ferito. Vorrà fare subito la vittoria e cercare il gol. Noi abbiamo voglia di fare una grande prestazione”. Gli esterni sono calciatori che danno equilibrio e diventano punto di riferimento nelle fasi di gioco. Stiamo lavorando su questo aspetto. Qui ho trovato ambiente familiare e grande professionalità. Il modulo per ora resta il 3-5-2. Nel tempo cambieremo qualcosa”.

CHI GIOCA – “Gunter, Lapadula e Mazzitelli saranno indisponibili. Tutti devono essere pronti e preparati, convinti di quello che abbiamo provato. Essere compatti e con la difesa non troppo bassa. Bessa ha qualità e continuità. Spesso è troppo generoso. Veloso e Sandro hanno caratteristiche simili. In questo momento sono alternativi. Dobbiamo tenere sempre nel vivo del gioco Piateke Kouamé. Sandro è a posto fisicamente, ma nelle ultime settimane ha avuto un netto miglioramento”. “Rolon è un calciatore molto serio. Mi piace come si allena e mi è piaciuto contro la Spal”.

ROMA – “Il Genoa va a Roma per cercare la prestazione. Dobbiamo avere coraggio e affrontare avversari più forti a viso aperto.. Cosa significa per me tornare a Roma? La Roma per me è emozione, anche se sono rimasto lì solo due mesi ho solo ricordi piacevoli”. E poi ha continuato: “La gara contro i giallorossi sembra un tabù, ma la “prima volta” spesso è un obiettivo che si deve saper prendere”.