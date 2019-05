Genoa, Prandelli: “Settimana particolare. Salvezza? Pensiamo alla nostra gara, dipende da noi…”

Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, ha parlato a margine della conferenza stampa di vigilia in vista della gara contro la Fiorentina di domenica. Una sfida fondamentale per la permanenza in Serie A del Grifone. Il tecnico ha presentato il match contro la Viola davanti ai media. Ecco le sue parole:

CONCENTRATI – “È stata una settimana particolare perché sappiamo l’importanza della partita di Firenze. Dobbiamo pensare alla nostra prestazione. Determinati, ordinati e convinti per tutta la partita perché dipende da noi. La vita riserva sempre sorprese. Con serenità e capacità dobbiamo provare a limitare le emozioni. Tifosi genoani meravigliosi. Avere così tanti tifosi al seguito dà forti motivazioni. In palio c’è qualcosa di grande e i tanti genoani ci daranno stimoli importanti. Non pensiamo alla partita degli altri, resto concentrato sulla nostra”. “Durante la stagione ho sempre avuto la percezione che avremmo dovuto lottare fino alla fine. Nelle ultime 10 partite abbiamo creato molte occasioni, ma facciamo fatica a realizzare. Non esiste la paura. Domani solo determinazione”.

AVVERSARIO – E sulla Fiorentina, Prandelli commenta: “La Fiorentina ha calciatori che a livello individuale possono essere devastanti. Adesso non è il momento di fare analisi della stagione. Concentrazione e adrenalina solo sulla partita di Firenze. Non è possibile preparare una partita sulla gestione di un risultato. Dobbiamo arrivare a Firenze per vincere. Giocheremo per questo”.