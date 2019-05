Genoa, Prandelli: “Tutto dipenderà solo da noi, vietato perdere calma e fiducia”

Il Genoa si gioca praticamente tutto contro il Cagliari nella sfida di domani pomeriggio a Marassi, ore 18. In conferenza stampa ha parlato l’allenatore Cesare Prandelli: “I ragazzi hanno lavorato bene sotto l’aspetto psicologico, domani dipenderà solo da noi. La squadra stessa, consapevole del momento, ha chiesto il ritiro anticipato. Siamo preparati e concentrati e ripeto: tutto, tutto dipende da noi. Appelli per i tifosi non ne faccio perché non serve, la città ha un potenziale straordinario. I tifosi sanno cosa fare, è la loro squadra, la loro maglia. L’ambiente sarà quello giusto, ne sono sicuro. Giochiamo contro una formazione già salva, ma sono organizzati e hanno voglia di tornare a fare punti dopo tre sconfitte di fila. Formazione? Sono stato chiaro coi ragazzi: non deciderò fino all’ultimo, tutti mi hanno dato la sensazione di essere titolari. Dovrà esserci sempre fiducia, vietato perderla: anche un episodio può portare il match dalla nostra parte”.

E ancora: “Il presidente Preziosi ha saputo toccare i tasti giusti in questi giorni, è stato bravo a tenere alta l’autostima di tutti. Siamo stati circondati da tanto affetto e abbiamo ricevuto molti messaggi d’amore. La difficoltà maggiore potrebbe essere la frenesia”.