Genoa, Prandelli: “Un pari che non ci fa perdere la fiducia. E adesso testa a Firenze”

Si mette male per il Genoa, che contro il Cagliari conquista un punticino solo nel finale grazie al rigore trasformato da capitan Criscito. L’1-1 acuisce la crisi della squadra di Cesare Prandelli, perché in caso di vittoria domani dell’Empoli contro il Torino finirebbe in zona retrocessione a soli 90′ dalla fine del campionato. Ecco le parole del tecnico rossoblù a Sky Sport:

“Abbiamo sempre la preoccupazione di non fare gol quando entriamo in area di rigore, noi abbiamo dato tutto per questa partita vera e difficile. Loro hanno giocato per vincerla, noi ci siamo stati e siamo pronti per l’ultima gara. Il pari è importante perché non ci fa perdere la fiducia, abbiamo una possibilità importante a Firenze e ce la giocheremo fino all’ultimo. Per me sarà particolare al Franchi, ma per gli altri no, conterà solo il risultato. Al primo gol, oggi, abbiamo preso gol; nella ripresa alcune situazioni nostre sono state importanti, ma l’unico modo per segnare è stato quel rigore. E per fortuna oggi abbiamo fatto gol, e non come contro la Roma”.

Da considerare che, in caso di arrivo a pari punti con l’Empoli al quartultimo posto, il Genoa sarà salvo per gli scontri diretti a favore.