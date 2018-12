Il tecnico Cesare Prandelli attende il mercato di gennaio per ridisegnare il suo Genoa. In questo momento i nomi caldi sono tanti: Sansone del Villareal, ex fantasista del Sassuolo, Montolivo che non trova spazio nel Milan. Sempre da Milano sponda rossonera potrebbe arrivare Bertolacci in scadenza. Piacciono anche l’ex Juventus Sturaro più distante dallo Sporting dove gioca poco. Il difensore Benito dello Young Boys, attenzioni anche per Lukaku della Lazio.