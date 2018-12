Genoa, Prandelli: “Il gruppo mi segue. Qui per valorizzare i giovani…”

Cesare Prandelli, tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo la partita contro la Fiorentina. Dopo il ko contro il Cagliari è arrivato un punto nell’ultimo appuntamento dell’anno di campionato. Nonostante lo 0-0 e una gara non troppo esaltante, il mister si è detto fiducioso anche in vista dei prossimi impegni stagionali. Ecco quanto dichiarato nel post partita:

BENE PER IL FUTURO – “Nel primo tempo siamo stati in balia della Fiorentina,che è una squadra fisica e molto tecnica. Il nostro errore è stato abbassarci troppo con gli esterni, e quindi andavamo in inferiorità numerica a centrocampo. Devo dire che nella ripresa siamo stati più ordinati”. Fiducioso per il 2019 e il proseguimento del campionato: “Il mio obiettivo qui è valorizzare i giovani, che hanno capacità anche nell’uno contro uno, capire come metterci in campo. Il gruppo mi segue, vedo la loro attenzione e la loro voglia di migliorarsi”.