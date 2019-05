Genoa, Preziosi: “Aspetto qualcuno di serio per la cessione del club. Su Prandelli…”

Dopo il pareggio contro la Fiorentina, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha detto ai microfoni di Sky Sport: “Mai più un’annata così”. Ma la sua squadra ripartirà con lo stesso tecnico, ora che la salvezza è stata acquisita? Intercettato da Telenord, ha detto questo circa la posizione di Cesare Prandelli e il futuro del club: “Questa volta è stata durissima, ci stiamo prendendo questi giorni di lontananza dal calcio per disintossicarci. Durante la prossima settimana prenderemo le decisioni in vista della stagione che verrà. Il futuro di Prandelli è legato a sue decisioni, non mie”. Sulla cessione della proprietà: “Mi vedo lontano dal Genoa, credo sia giusto così, è arrivato il momento di finire. E sarà una gioia per tutti coloro che da tempo si augurano che io me ne vada. Attendiamo che si faccia avanti qualcuno che abbia un serio progetto in mente”.