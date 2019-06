Genoa, Preziosi: “Divorzio con Prandelli, ci piace Andreazzoli”

Per il Genoa, nella stagione appena conclusa, è arrivata una sofferta salvezza, conquistata solamente all’ultima giornata. Un rendimento che non può aver soddisfatto il presidente Enrico Preziosi, che oggi, a margine dell’assemblea in Lega, ha così parlato del futuro del club rossoblu.

DIRETTORE SPORTIVO – “Con Capozucca abbiamo già raggiunto un accordo, verrà a darci una mano. Poi le cose andranno in una certa direzione e faremo un percorso insieme”.

ALLENATORE – “Andreazzoli? È un profilo che mi piace, ma è vincolato da un contratto, così come altri tecnici. Prima dovranno risolvere i loro problemi e capire. Noi rimaniano in attesa, con gli sviluppi che dovrebbero essere abbastanza rapidi. Con Prandelli andiamo verso il divorzio: stiamo cercando un accordo che soddisfi entrambe le parti”.

CLUB – “Il Genoa è in vendita, sono stanco. Se ci saranno offerte da persone serie cederò, altrimenti sarò costretto ad andare avanti io”.