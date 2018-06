Genoa, Preziosi è categorico: “Socio Milan? Avete scritto solo caz***”

La smentita è ufficiale: Enrico Preziosi non lascerà il Genoa per diventare un socio del Milan. Appena arrivato in Lega, il patron del Grifone ha parlato così della voce che lo vorrebbe interessato a rilevare il Milan, seppur con una quota azionaria minoritaria: “Ma cosa vi inventate? Se avessi avuto una struttura finanziaria per acquistare il Milan avrei già vinto qualcosa al Genoa, no? Avete scritto solo cazz***”. Preziosi quindi non fa tribolare Mister Li che è alla ricerca di un socio: il proprietario del club rossonero ha portato avanti nei giorni scorsi – anche attraverso degli incontri durante un blitz milanese – un piano parallelo rispetto al rifinanziamento classico da effettuare con le banche: l’ingresso di un socio di minoranza. In realtà non una novità assoluta, d’altronde i piani iniziali di Li prevedevano di acquisire il Milan in cordata, e non in solitaria.