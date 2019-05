Genoa, Preziosi: “Mai più un anno del genere. Piatek? Preferisco non rispondere…”

Una salvezza soffertissima, giunta solamente all’ultima giornata grazie allo 0-0 di Firenze e alla contemporanea sconfitta dell’Empoli con l’Inter. Il Genoa, anche il prossimo anno, disputerà il campionato di Serie A. Queste le parole del presidente Enrico Preziosi al termine del match.

SOFFERENZA – “Non voglio trascorrere un altro anno come questo. Mi dispiace per i tifosi e la promessa che faccio e di non ripetere più una stagione simile. Vendita del club? L’ultima indiscrezione relativa al proprietario del Leeds è una bufala. Se c’è qualcuno di serio noi siamo pronti a sederci per parlarne, altrimenti andiamo avanti. Tifosi? Io sono pronto a ricucire, anche se non mi aspettavo si potesse arrivare ad una rottura di questi livelli. Se venderei ancora Piatek tornassi indietro? Preferisco non rispondere…”.