Genoa, Preziosi mette il club in vendita

Non certo un momento semplice per il Genoa. I rossoblu sono infatti reduci da ben otto turni senza vittorie, nei quali hanno portato a casa solamente tre punti. Una serie negativa che ha riportato i liguri nelle zone caldissime della classifica, con la zona retrocessione distante appena un punto. E nel frattempo Enrico Preziosi, presidente della società, ha annunciato la messa in vendita del club.

COMUNICATO – L’annuncio è stato dato attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale del Genoa: “Il Genoa Cricket and Football Club S.p.A. comunica che è stato conferito mandato ad Assietta S.p.A., Società di consulenza finanziaria specializzata in Corporate Finance, quale advisor per la cessione della Società. A supporto del processo di vendita, l’advisor verrà altresì affiancato da un soggetto avente profilo e network internazionali”.