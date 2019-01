Genoa, Preziosi rifà il look alla squadra: tris di colpi e una partenza

Settimana di fuoco, quella che attende il Genoa del patron Preziosi. Il numero uno del Grifone ha intenzione di cambiare carte in tavola e mettere a segno qualche colpo di mercato per riportare in zone più tranquille la sua squadra.

L’intenzione del presidente è quella di mettere a disposizione del tecnico Prandelli nuovi giocatori per affrontare nel migliore dei modi il girone di ritorno in Serie A. Se Piatek e Kouamé continuano ad essere i due nomi più chiaccherati sul fronte uscite, anche in entrata il Genoa sembra voler fare sul serio.

TRIS – Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, infatti, Preziosi prepara almeno tre colpi in entrata: Pezzella, Sturaro e Krunic i nomi caldissimi sull’agenda dei dirigenti rossoblù. Sull’esterno mancino dell’Udinese non sembrano esserci dubbi per il quotidiano: “Prestito con diritto di riscatto a 7 milioni. In Friuli può finire Zukanovic”. Sarà appunto il classe 1987 la probabile unica uscita del Grifone nel mese di gennaio. Per la mediana si continua ad aspettare un’apertura dall’Empoli per Krunic, per cui la richiesta da 10 milioni al momento è alta per Preziosi. Mentre sul fronte Sturaro non dovrebbero esserci problemi: nelle prossime 48 ore ci sarà un incontro con la Juventus, proprietaria del cartellino, per definire il passaggio a Genova.

Oggi, anche primo allenamento del portiere ex Chapecoense Jandrei.