Genoa, Radu: “Con la Juve per l’impresa”

Una gara proibitiva attende il Genoa, che domenica prossima, alle 12:30, ospiterà la Juventus di Massimiliano Allegri. Un match sulla carta segnato, ma i liguri, già nella gara di andata, sono riusciti nell’impresa di bloccare i bianconeri sul pareggio. Impresa che i rossoblu vogliono provare a ripetere davanti ai loro tifosi, come confermato dalle parole dell’estremo difensore Andrei Radu, assente nella trasferta di Parma a causa di una forte influenza: “Adesso sto bene – ha dichiarato il romeno-, mi sono ripreso e sono pronto a tornare in campo già contro la Juventus. Per noi inizia un ciclo di partite importanti da gestire con la massima concentrazione. Con i bianconeri dovremo crederci. Avere di fronte calciatori come Cristiano Ronaldo non può che essere uno stimolo”.