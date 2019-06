Genoa, rebus allenatore e Preziosi pronto alla cessione: in arrivo offerta da fondo americano

Una stagione vissuta tra alti e bassi. La salvezza raggiunta solamente all’ultima giornata e un rapporto, quello tra società e tifoseria, davvero complicato. Ecco perché al Genoa, il patron Enrico Preziosi è pronto a dire addio, o per lo meno, a farsi da parte rispetto agli ultimi anni.

Come riporta Il Secolo XIX, infatti, un fondo americano si è fatto avanti negli ultimi giorni per rilevare la maggioranza del Genoa, ed entro l’inizio della prossima settimana è attesa una prima offerta.

REBUS – Non ci sono conferme ufficiali, ma sembra avvicinarsi il momento del ribaltone in casa Genoa. La voce si fa sempre più insistente e tutto porta alla cessione: un fondo americano si è fatto avanti negli ultimi giorni per rilevare la maggioranza del Grifone, ed entro l’inizio della prossima settimana è attesa una prima offerta. Preziosi valuterà e, con ogni probabilità, accetterà di cedere la società rossoblù.

Nel frattempo, però, prima dell’inizio del ritiro per la prossima stagione, occorrerà sciogliere un altro dubbio importante: l’allenatore. In casa Genoa, aspettando che il presidente Preziosi venga allo scoperto e comunichi le sue decisioni, si vive un momento di completo stallo. Cesare Prandelli appare piano piano sempre più lontano dalla conferma, mentre Andreazzoli dell’Empoli, è in netto rialzo. Nonostante alcune voci di un contatto milanese in serata, la questione legata all’attuale tecnico resta aperta, con il vertice con la società che è stato ulteriormente rinviato.