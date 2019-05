Genoa, salvezza in extremis. Pandev: “Persi cinque anni di vita”

Il Genoa è salvo. Grazie allo 0-0 di Firenze e alla contemporanea sconfitta dell’Empoli a San Siro contro l’Inter, i rossoblu possono brindare alla permanenza in Serie A al termine di una stagione oltremodo sofferta, come testimoniato dalle parole rilasciate da Goran Pandev a Radio Nostalgia.

SALVEZZA MERITATA – “A trentasei anni non mi era mai capitata una roba del genere, mamma mia. La salvezza è comunque meritata, visto che negli scontri diretti con l’Empoli abbiamo vinto. Dobbiamo ringraziare anche l’Inter, facendogli i complimenti: hanno fatto un regalo a noi e ad i nostri tifosi. Noi in questa partita abbiamo perso cinque anni di vita: il Genoa non merita di salvarsi negli ultimi minuti e sono sicuro che la società farà una grande squadra per il futuro”.