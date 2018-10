Genoa, senti Burdisso: “Farò l’allenatore e tornerò. Sul Torino…”

Pochi giorni fa il ritiro, ora Nicolas Burdisso, ex difensore tra le altre di Inter, Genoa e Torino, pensa già al futuro. Nonostante la voglia di giocare fosse ancora tanta, per l’ex centrale classe ’81 non è arrivata alcuna offerta interessante. Da qui, la decisione di appendere gli scarpini al chiodo e di iniziare una nuova vita. Un nuovo percorso che, come lo stesso argentino ha affermato in un’intervista rilasciata a Il Secolo XIX, vede ancora il calcio al centro del suo mondo, questa volta però visto dalla panchina, come allenatore.

RITIRO – “Il Torino ha preferito dare spazio ai più giovani ed è stato giusto così, non ho nulla di dire. Io avrei continuato a giocare, ma volevo qualcosa che mi facesse tenere alta la motivazione, che mi desse lo stimolo giusto. E così ho rifiutato offerte di diversi club di A, europei e argentini”.

SPERANZA – “Il calcio è la mia passione, vorrei continuare in questo mondo. Mi piacerebbe tanto allenare. Al Genoa? Me lo auguro, ho ricordi fortissimi. Mi sono divertito tantissimo, ho imparato, sono cresciuto”.