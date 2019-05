Genoa, si è chiuso il summit fra Prandelli e la società. Ancora tutto da decidere

Si sarebbe concluso con un nulla di fatto l’incontro a cui oggi pomeriggio hanno partecipato l’allenatore del Genoa Cesare Prandelli e alcuni vertici societari. Il summit, naturalmente, è stato convocato al Centro Sportivo di Pegli per definire il futuro del tecnico bresciano, che ha raggiunto la salvezza in Serie A in un campionato complicatissimo, concluso con gli stessi punti dell’Empoli retrocesso in cadetteria. Intorno alle 15.30 Prandelli, insieme a Perinetti, Zarbano e Donatelli, hanno lasciato in macchina il luogo di ritrovo e probabilmente si incontreranno di nuovo anche alla presenza del presidente Enrico Preziosi. Questo secondo quanto raccontato da TMW, che era presente con un inviato. Dunque di cosa si è parlato oggi, nello specifico? Dell’annata, di cosa è andato bene e di cos’è invece andato meno bene, con possibili divagazioni sulle prospettive future del club.