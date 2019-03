Genoa, si lavora per il Parma: riecco in gruppo Lapadula e Mazzitelli

Due recuperi importanti per il Genoa in vista del prosieguo del campionato. La squadra sta preparando il match contro il Parma di sabato pomeriggio alle ore 18 con due elementi in più a disposizione: Luca Mazzitelli e Gianluca Lapadula. Sul terreno del Signorini, infatti, il centrocampista e l’attaccanti sono tornati a lavorare regolarmente insieme al gruppo, agli ordini di mister Prandelli e del suo vice Pin. I due offrono maggiori alternative all’allenatore bresciano, il cui arrivo in rossoblù ha coinciso con una buona serie di risultati positivi: l’ultima sconfitta in ordine di tempo risale al 21 gennaio, 0-2 interno col Milan. Poi, 2 vittorie e 4 pareggi che hanno portato la squadra a 30 punti, a +12 dalla zona retrocessione.