Genoa, tifosi infuriati per il derby di lunedì: “Vogliamo i nomi di chi ha deciso questa vergogna”

Una decisione che continua a far discutere. Il derby Sampdoria-Genoa è stato spostato al 15 aprile, di lunedì sera, a causa della “Mezza Maratona prevista per la domenica del 14 aprile. Una scelta che ha fatto infuriare entrambe le tifoserie, con il gruppo di supporters rossoblu Figgi do Zena che, attraverso la propria pagina Facebook, ha diffuso un duro comunicato.

“VOGLIAMO I NOMI” – Vogliamo conoscere i volti e i nomi di chi ha deciso di umiliare la Genova calcistica. Imporre un derby al lunedì, senza una motivazione logica, dopo il capriccio salviniano di far giocare al lunedì pomeriggio Genoa Milan, ha dell’incredibile se non fosse tutto vero. Inventarsi di far giocare il derby di lunedì sera fa pensare, oltre che ad una provocazione, che questi intellettuali del calcio si accaniscano contro Genova, ancora ferita e avvolta nelle sue difficoltà. Vogliamo conoscere chi decide di infrangere l’atmosfera che i derby creano in questa città, vogliamo così capire meglio quali siano gli interessi che spingono questi individui a stralciare l’unico evento di nota rimasto nella vita dei tifosi genovesi. Questi signori stanno smontando pezzo per pezzo la passione e la voglia che spinge migliaia di tifosi a seguire negli stadi questo calcio sempre meno sport, sempre più palinsesto televisivo. Vogliamo conoscere i vostri volti, per vedere che faccia ha chi è senza vergogna”.