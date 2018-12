Genoa, tripletta di Favilli e doppietta di Piatek: 8-0 all’Imperia

Tripletta di Favilli, doppietta di Piatek. E poi singole per Kouamè, Criscito e Lisandro Lopez. Al Centro Signorini è terminato 8-0 il test infrasettimanale del Genoa con l’Imperia (Eccellenza), in cui mister Prandelli ha ruotato gli effettivi cambiando tutti gli undici all’intervallo e provando gli automatismi. Davanti a una discreta cornice di pubblico nel gelo del ‘Signorini’ la squadra, schierata con la terza divisa, ha sostenuto un allenamento allenante sulla strada che porta a Roma. Al netto delle perduranti assenze di Gunter e Mazzitelli (pure il rientrante Lapadula non è stato impiegato), lo staff ha preso visione delle risposte avute. Tra gli avversari guidati da mister Butti hanno giostrato l’ex capitano della Primavera del Genoa, Costantini (’89) e il difensore Corio (’97) con trascorsi nelle giovanili. La terna era formata dall’arbitro Scarrone con l’assistenza dei colleghi Romeo e Valle. Venerdì la preparazione procede con una seduta a porte chiuse.