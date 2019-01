Genoa, tutti pazzi per Romero: servono 25 milioni

Non solo il duo d’attacco Piatek-Kouamé nel mirino delle big di Serie A. Il Genoa, in questa stagione, sembra essere cantiere di giovani talenti.

L’ultimo finito nel mirino, soprattutto, di Juventus e Inter, è l’argentino Cristian Romero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, viste anche le parole di Preziosi che ha annunciato di non voler vendere il giocatore nel mercato invernale, i due club, storici rivali in campo, potrebbero dare vita ad un derby d’Italia anche sul mercato, specie in ottica sessione estiva. Entrambe le squadre vorrebbero provare a bloccare il difensore già nel mese di gennaio, per poi acquistarlo a giugno. Nel caso dell’Inter, l’operazione subirebbe una brusca accelerata in caso di partenza di Miranda. Il Genoa chiede tra i 20 e i 25 milioni di euro per il classe 1998.