Genoa, tutto fatto per Kouamé al Napoli: decisiva la telefonata tra Preziosi e De Laurentiis

Sarebbe stata una telefonata tra i due presidenti a mettere fine alla trattativa che porterà l’attaccante del Genoa Kouamé al Napoli. Preziosi e De Laurentiis decisivi per quello che sembra essere a tutti gli effetti il primo colpo del mercato invernale dei partenopei.

CHIUSO – Nel calcio, e nel mercato, mai dire mai, ma secondo quanto scrive Tuttosport, l’affare è ormai fatto. L’accordo per il trasferimento è stato trovatosulla base di 20 milioni di euro. Entro una settimana il club azzurro deve chiudere tutto. Quel che è certo, è che il Napoli è in una situazione di assoluta tranquillità, tanto che il Genoa ha sospeso le consultazioni con il Milan e l’Everton, gli altri due club che avevano mostrato interesse per il calciatore. Per l’ingaggio del classe 1997 l’offerta del Napoli è di 1,2 milioni.

Sarà dunque l’ex Cittadella il primo colpo per Ancelotti che in lui, scrive sempre Tuttosport, rivede il Cavani dei primi tempi al Napoli: agile e potente e al servizio della squadra.