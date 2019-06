Genoa, tutto pronto per l’arrivo di Andreazzoli

Tutto pronto per l’arrivo di Aurelio Andreazzoli sulla panchina del Genoa. Dopo che l’Empoli ha annunciato di aver lasciato libero il tecnico, si attende solamente l’investitura ufficiale in casa rossoblu. Quello di Andreazzoli è stato infatti fin dall’inizio il nome più gradito da Enrico Preziosi per sostituire Cesare Prandelli, che ha chiuso la stagione in affanno conquistando la salvezza solamente all’ultima giornata.

FUTURO – Intanto il club è chiamato ad operare sul mercato, alla ricerca di adeguati rinforzi per evitare di soffrire fino in fondo come nell’ultimo torneo. I nuovi arrivi andranno a puntellare un’ossatura formata dalle conferma di Radu in porta, Romero in difesa e Kouamé in attacco.