Genoa, via libera per Andreazzoli: con il tecnico ecco anche due rinforzi

Genoa-Andreazzoli, ci siamo. Dopo le parole del patron Preziosi, potrebbe esserci un nuovo importante sviluppo per l’arrivo dell’allenatore, nell’ultima stagione all’Empoli, in Liguria. Secondo quanto riporta Sky, infatti, oltre all’accordo tra il Grifone e il tecnico, ci sarebbe stato il via libera anche del club toscano, pronto a lasciare andare il suo mister.

La società del presidente Corsi ha liberato Andreazzoli in modo tale che possa accordarsi ufficialmente con un altro club. Il Genoa, dunque, non dovrà pagare neppure alcun indennizzo. Potrebbe, invece, dover fare i conti con le richieste empolesi per due giocatori che sembrano voler seguire il loro tecnico: Francesco Ciccio Caputo e Ismaël Bennacer destinate a vestire la maglia del Genoa nella prossima stagione.