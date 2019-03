Genoa, Zukanovic: “Dobbiamo continuare a crescere. Felicissimo in rossoblù, sono a casa”

Ormai è riferimento fisso nella difesa del Genoa, Prandelli gli ha dato molta fiducia. Parliamo di Ervin Zukanovic, intervistato dai colleghi di TMW: “Dobbiamo continuare a crescere, imparando i dettami del nuovo mister il più velocemente possibile. Prandelli ha grande esperienza, chiede concentrazione ed attenzione in ogni frangente, sta attendo ad ogni dettaglio”. I rossoblù sono reduci da 6 risultati utili consecutivi: “I pareggi con Chievo e Frosinone? Con i veronesi non abbiamo fatto molto bene, ma contro i giallazzurri meritavamo di più senz’altro: nella ripresa abbiamo giocato praticamente ad una porta”.

A CASA – Un giudizio anche su Piatek e Sanabria, che nel giro di pochi mesi si sono alternati nel reparto offensivo del Genoa: “Sono entrambi ottimi giocatori – ha detto Zukanovic -: Piatek è un grande attaccante e al Milan lo sta dimostrando, Sanabria è giovane ma si vede il suo talento, dipende tutto da lui”. Ormai sono 2 anni in rossoblù per il centrale bosniaco: “Mi sento come a casa, sono felicissimo. Marassi dà adrenalina e me ne ero accorto anche da avversario, la tifoseria del Genoa è caldissima e quando giochiamo in casa gli avversari devono avere un po’ di paura”.