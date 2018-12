Genoa, Zukanovic: “Roma in difficoltà ma batterla dipenderà da noi”

Una ventata di ottimismo. Ervin Zukanovic appartiene alla schiera di quelli che vedono il bicchiere mezzo pieno, piuttosto che mezzo vuoto. In attesa di brindare al nuovo anno, non sarebbe male festeggiare all’Olimpico e rompere un tabù che dura da anni. Il terzino bosniaco, titolare inamovibile in Nazionale, conosce l’ambiente giallorosso per aver giocato nel 2016, ai tempi in cui abitava all’Eur, proprio nel team della capitale. “La Roma non sta attraversando uno dei suoi momenti migliori, ma resta una squadra con un potenziale importante e giovani forti come Under. Certo avrà assenze pesanti come il mio connazionale Dzeko. Molto dipenderà da noi, anche se sarà una partita difficile. Se riusciremo a entrare in partita al 100%, potremo dire la nostra e fare risultato. E’ giusto crederci e pensare in positivo”.