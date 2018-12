Giaccherini, l’agente: “Arrabbiato con Sarri? No, ma pensate quanto giocherebbe nel Napoli di oggi…”

Quella di Emanuele Giaccherini al Napoli è stata un’esperienza non molto felice: poco lo spazio trovato con la maglia degli azzurri, con la quale ha messo insieme appena venti presenze in un campionato e mezzo, ed un rapporto con il tecnico Maurizio Sarri mai davvero sbocciato. Forse con un allenatore come Carlo Ancelotti, tecnico dei partenopei dalla scorsa estate, le cose sarebbero andate diversamente. Questo almeno è quello che pensa Furio Valcareggi, agente del centrocampista oggi in forza al Chievo Verona, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha così commentato: “Io arrabbiato con Sarri? No, ci mancherebbe, lui è un mio amico. Forse però non era il tecnico adatto per Emanuele. Pensate quanto giocherebbe se fosse nel Napoli adesso…”