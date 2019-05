Giampaolo e il colloquio con la Juventus in passato: “Ci fu una chiacchierata”

Chi sarà il prossimo allenatore della Juventus? Klopp, Pochettino e Guardiola sono missioni impossibili, più probabile che verrà scelto uno fra Sarri e Simone Inzaghi. Ospite di Sky Calcio Club su Sky Sport, Marco Giampaolo ha ricordato quel momento in cui, qualche anno fa, fu contattato dalla società bianconera per affidargli la panchina della prima squadra: “Sì, fui chiamato per parlare di quella situazione. Come ci sono rimasto dopo? Non mi ricordo (sorride, ndr). Poi quella Juventus fu affidata a Ciro Ferrara”. Parliamo della stagione 2009-2010: l’ex difensore fu confermato in bianconero dopo aver sostituito Ranieri per le ultime due giornate del campionato precedente.

