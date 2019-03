Gli stadi più redditizi d’Europa: nessuna italiana nella top 10, dominano le spagnole. Juventus 13°

Spagnole al top, inglesi in scia e italiane piuttosto lontane dal vertice. È questo il quadro fornito dalla Football Money League, la classifica stilata Deloitte, relativa ai ricavi generati dagli stadi dei più ricchi club d’Europa. Se Barcellona e Real Madrid non stupiscono, vedere Juventus, Inter e Milan così lontane, forse sì.

Al primo posto c’è il Camp Nou, casa blaugrana con ricavi per 144,8 milioni di euro. Messi e compagni sono sempre determinanti per portare pubblico allo stadio e pagari, magari, anche qualche euro in più a partita.