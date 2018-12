Commento a caldo dell’ex attaccante di Torino e Fiorentina, Ciccio Graziani che parla così di Inter-Napoli a Radio Sportiva: “Imbecillità di un gruppo non può compromettere la psiche di un giocatore, Koulibaly deve rimanere concentrato, c’è la terna arbitrale che se ne deve occupare. I cori contro di te devono diventare una forza in più per ribellarsi all’imbecillità. E’ una follia quella del difensore perchè dopo un fallo non si può irridere l’arbitro “