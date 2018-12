Graziani: “Milik non affascina perché senza tatuaggi, ma sarà uomo mercato…”

Si sta ritagliando un ruolo sempre più importanti con la maglia del Napoli, Arek Milik, attaccante polacco degli azzurri, è, come si dice in gergo, on fire nelle ultime gare. Gol decisivo contro l’Atalanta, punizione altrettanto fondamentale nel successo per 1-0 contro il Cagliari in Sardegna.

Il bomber classe 1994 è sempre più decisivo e fondamentale per Carlo Ancelotti, tanto da mettere in panchina uno come Mertens, reduce da due stagioni, soprattutto l’ultima, pazzesche in Serie A. A parlare del polacco è stato chi di attaccanti se ne intende, Ciccio Graziani. Intervenuto nel corso di Tv Luna, l’ex centravanti ha detto la sua sul Napoli e sul giocatore.

IN FIDUCIA – “Milik si sta consacrando quest’anno che ha più continuità, dopo tanta sfortuna, sente la fiducia di Ancelotti e dei compagni. Vediamo come va la stagione, sarà importante per il Napoli sfruttare un attaccare con questo fisico per portare qualcosa a casa. Mediaticamente non affascina, è un ragazzo semplice, senza tatuaggi, è normale e spesso vengono penalizzati mediaticamente. Sentiremo parlare presto di lui anche come uomo mercato perché ad Ancelotti piacciono gli attaccanti così”.