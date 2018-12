Hamsik, l’agente: “La Juventus può andare in crisi. Europa League obiettivo perseguibile. Mercato? A gennaio…”

Martin Petras, agente del capitano del Napoli Marek Hamsik, ha parlato nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete in onda sulle frequenze di Radio Marte. Dopo l’eliminazione dalla Champions League e la vittoria all’ultimo respiro contro il Cagliari in campionato, il procuratore ha fatto il punto sul momento azzurro ed in particolare si è soffermato a parlare del proprio assistito e degli obiettivi stagionali degli azzurri.

POSTUMI – “L’uscita dalla Champions League ha fatto male, ma solo in quei momenti. Adesso la squadra non ci pensa più ed è concentrata sul proseguimento della stagione e sull’Europa League che è una competizione importante in cui il Napoli può arrivare fino in fondo”. “Se la squadra ha fatto un patto? La squadra ha voglia di vincere, lo spogliatoio ha sempre avuto questo desiderio”. Poi Petras ha continuato parlando della rosa e delle scelte di Ancelotti, che si differenziano da quelle di Sarri per la gestione degli uomini: “Sarri-Ancelotti? Sono diversi, ma con 12 giocatori era difficile pensare di arrivare in fondo a due competizioni e per questo il Napoli ha giocato tutto sul campionato”.

OBIETTIVI – “L’Europa League è assolutamente un obiettivo da perseguire anche se a Napoli tutti vogliono lo scudetto. La Juventus ha 8 punti di vantaggio che nel calcio di oggi non sono nulla. La Juventus può andare in crisi. Ha perso a Berna e può perdere ovunque. Il Napoli deve crederci”. Poi sul mercato, ed in particolare su Hamsik: “A gennaio la società qualcosa farà. Ma Hamsik non andrà via”.