Hamsik, l’agente polemico: “Troppe critiche da chi non capisce di calcio…”

In diretta durante la trasmissione radiofonica Un Calcio Alla Radio, in onda sulle frequenze di Radio CRC Targato Italia, è intervenuto Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik, centrocampista e capitano del Napoli.

Il procuratore dello slovacco ha fatto il punto della situazione nell’ambiente partenopeo soffermandosi sulle molte critiche arrivate al proprio assistito per le ultime gare. Complice anche l’eliminazione dalla Champions League, Hamsik è stato aspramente giudicato, come spesso gli è capitato in questa stagione.

POLEMICA – “Come stanno Hamsik e il Napoli dopo la partita contro il Liverpool? Marek sta bene, anche se non ho parlato con lui direttamente dopo la partita. Ho letto i giornali, c’è un po’ di amarezza nell’aver letto che è stato il peggiore contro il Liverpool. La sua per me è stata una buona prestazione e non si tiene conto di quella che è stata la pressione del Liverpool. Non mi sembra giusto che venga criticato così tanto, considerando la portata dell’avversario. Qualcuno non sa che ha cambiato ruolo e che sta giocando in modo completamente diverso da quello a cui era abituato, forse posso dire che non capiscano di calcio quelli che l’hanno criticato.

FIDUCIA – “Se il Napoli può vincere quest’anno? Secondo me sì. Può vincere la Coppa Italia e può provare a vincere l’Europa League”. E sulla Serie A ha aggiunto: “Il campionato è lungo e ci sono tante partite. Non credo che la Juve vincerà sempre. Al ritorno l’aspettano partite difficili con Napoli, Roma, Inter e Milan. Non penso che sia un campionato già chiuso”.