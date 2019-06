Higuain, ritorno in Italia: niente Juventus, c’è una nuova pista

Pochi mesi a Milano, sponda rossonera, poi il passaggio al Chelsea, e, adesso, il ritorno in Italia alla Juventus per il fine prestito. Gonzalo Higuain non ha certo vissuto una stagione di alto livello dopo aver lasciato i bianconeri.

L’impatto con la Premier League non è stato ottimale, e il Pipita non dovrebbe essere riscattato dagli inglesi, soprattutto se Maurizio Sarri, che lo ha fortemente voluto, dovesse andare via. Per il bomber argentino, però, potrebbe esserci una grossa novità che riguarda la prossima maglia. Infatti, nonostante allo scadere del prestito tornerà a Torino, alla Juventus, la Vecchia Signora potrebbe mandarlo ancora altrove. Per il classe ’87, nelle ultime ore, è salito fortemente l’interesse della Roma che dovrebbe salutare a sua volta il suo centravanti Dzeko. Il club giallorosso potrebbe essere la prossima metà di Gonzalo Higuain.