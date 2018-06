Hysaj, l’agente: “Difficile che qualcuno paghi la clausola, ma se Sarri va in Premier League…”

Mario Giuffredi, agente del difensore del Napoli Elseid Hysaj, ha espresso la propria opinione in merito alla situazione del suo assistito ai microfoni di Radio Crc. Come già affermato in passato, il giocatore è molto legato a quello che ormai è a tutti gli effetti l’ex tecnico azzurro e il suo futuro resta in bilico e, in parte, potrebbe essere legato al destino di Maurizio Sarri. Sul terzino albanese tanti club interessati ma al momento nessuna vera trattativa.



CLAUSOLA – “Elsi ha una clausola di 50 milioni, l’unico campionato in Europa che può sborsare una cifra del genere è la Premier, se Sarri approderà in un club inglese non è escluso che possa chiedere di portarlo con sé, tra i due c’è un grande rapporto da tempo. Qualora invece il tecnico dovesse restare a piedi, Hysaj avrebbe meno possibilità di andare via”.

