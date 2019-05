Hysaj: “Napoli, addio. Il mio tempo qui è finito. Voglio vincere…”

Aria di cambiamento a Napoli dove la squadra a disposizione di mister Carlo Ancelotti potrebbe non avere più tra i suoi protagonisti Elseid Hysaj. Il terzino azzurro, spesso accostato ad altri club, è uscito allo scoperto ammettendo la propria voglia di vivere una nuova avventura.

ADDIO – In un’intervista rilasciata a Digitalb, il classe ’94 anche della Nazionale albanese ha dichiarato di essere pronto a lasciare il club campano: “Ancelotti è un ottimo allenatore, di quelli che restano nel cuore. Non vedo l’ora, però, che arrivi l’offerta giusta. Sono pronto per una nuova avventura, ho bisogno di cambiare, non mi piace stare sempre nella stessa squadra e nello stesso ambiente. Voglio fare nuove esperienze, conoscere un Paese nuovo e gente nuova. Spero di trovare una squadra che mi dia ciò di cui ho bisogno e, soprattutto, che mi permetta di vincere. Il mio tempo al Napoli è finito”.