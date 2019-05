I rimpianti di Nainggolan: “Avrei voluto dare di più all’Inter. E sul Belgio…”

Genio e sregolatezza. Radja Nainggolan non per nulla porta il soprannome di Ninja. Forte in campo, fuori dalla righe fuori dal rettangolo di gioco. Ma spesso, nonostante lui stesso si sia accettato per quello che è, qualche eccesso di troppo lo avrebbe potuto evitare per far meglio nella sua carriera.

Sembra essere questo il rimpianto di fondo dell’ex Cagliari e Roma, specie se si parla di Nazionale. Intervistato da Het Nieuwsblad, il classe ’88 ha parlato della sua esperienza all’Inter e del suo Belgio, sempre seguito nonostante i problemi avuti con il ct Martinez.

DI PIU’ – Nainggolan parla subito dell’Inter e confessa: “A Milano è tutto molto diverso da Roma, posso camminare tranquillamente per strada mentre a Roma era impossibile. Speravo di portare qualcosa in più alla squadra, ma il gruppo ha fatto bene lo stesso e siamo vicini all’obiettivo della Champions League. Personalmente mi sento sempre giovane e dinamico, ma sfortunatamente l’infortunio che ho avuto all’inizio della stagione mi ha condizionato per tutto l’anno”.

BELGIO – Nonostante i problemi avuti con la propria Nazionale, o meglio, con il ct Martinez, il Ninja è restato il primo grande tifoso del suo Belgio: “Non mi sono perso neanche una partita della nazionale al mondiale di Russia 2018, è stato incredibile, un risultato eccezionale. Ho sempre sostenuto i miei compagni lo farò ancora, ma mi sarebbe piaciuto far parte della nazionale. Avrei voluto più spiegazioni, ma nessuno è venuto a dirmi perché sono stato allontanato e questo mi ha dato fastidio. Penso sia tutto molto triste, ma è importante essere un uomo di parola. Ho dichiarato in passato che non avre più giocato per il Belgio e sono rimasto fedele a quello che ho detto”.