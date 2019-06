Icardi alla Juventus si può: l’Inter offre due possibilità ai bianconeri

Nel futuro di Mauro Icardi potrebbe esserci la Juventus. L’ex capitano dell’Inter è destinato a partire da Milano. La società nerazzurra gli ha fatto capire che non rientra nei piani del nuovo allenatore Antonio Conte e sta cercando di trovargli la destinazione giusta.

Non è certo una novità che attorno al bomber argentino, da tempo, ci sia la Vecchia Signora, a caccia di un centravanti di razza come Maurito. Nonostante le due tifoserie non vedrebbero così di buon occhio l’operazione, i due club ci stanno riflettendo. In tal senso, l’Inter starebbe proponendo due possibilità alla Juventus per chiudere l’affare.

OPZIONI – La società di Corso Vittorio non ha alcuna intenzione di svendere uno dei suoi top player, ma è anche conscia che deve trovare una soluzione nel più breve lasso di tempo possibile. Ecco perché avrebbe dettato ai rivali bianconeri le due condizioni possibili per chiudere l’affare: cash o Dybala per Icardi. 70 milioni la richiesta nerazzurra alla Juventus, oppure uno scambio con il 10 bianconero che piace tanto a Marotta. Una terza opzione, ma solo in casi estremi, è quella che porta il nome di Cuadrado, che sarebbe inserito a parziale contropartita per arrivare al centravanti argentino.