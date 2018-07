Icardi, l’ex agente: “Sarebbe perfetto nel Real Madrid, ma…”

Abian Morano, ex procuratore di Mauro Icardi, ha parlato ai microfoni di Radio Marca della possibilità che il capitano dell’Inter si trasferisca al Real Madrid in questa finestra di calciomercato. Dopo le voci riportate dal quotidiano spagnolo in merito ad un ulteriore interessamenteo dei Blancos per l’argentino, il suo ex agente ha detto la sua sulla vicenda.

PERFETTO – “Maurito è un bomber, uno capace di segnare molto bene. Mi ricorda molto Marco Van Basten, uno che aveva capacità realizzative straordinarie. All’interno del campionato spagnolo non c’è nessuno come lui. Già quando era nel Vecindario dimostrava di essere molto superiore a tutti. Per il Real Madrid sarebbe un grande colpo, ma non so se i suoi comportamenti fuori dal campo si possano controllare. Secondo me no. Il fatto di apparire spesso sulla cronaca rosa è qualcosa che mal si adatta all’immagine e al prestigio di un club come il Real Madrid. Questa è la cosa che preoccupa in merito al suo eventuale acquisto e che ha anche frenato la società in passato”.