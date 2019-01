Il doppio ex Reja: “Napoli-Lazio? Partita difficile per entrambe. Ma Ancelotti…”

Ha guidato entrambe le formazioni, Edoardo Reja, per tutti solo Edy, si prepara allo scontro tra Napoli-Lazio valido per la 20^ giornata di Serie A. Al San Paolo la squadra di Carlo Ancelotti ospita quella di Simone Inzaghi per quello che è a tutti gli effetti il big match della prima giornata del girone di ritorno.

Intervistato da Il Mattino, l’ex allenatore ha parlato della sfida tra due compagini che conosce molto bene. Nessun pronostico ma solo un’attenta analisi di quelle che potrebbero essere le principali insidie per le squadre.

IL MATCH – Si aspetta una bella partita Reja che vede diversi punti di forza sia nel Napoli sia nella Lazio: “Che partita sarà? Molto interessante e di difficile lettura, con gli azzurri forti sulle fasce e i laziali più temibili al centro del campo. Per il Napoli è un match piuttosto difficile per le assenze ma anche perché i biancocelesti sono in crescita, avendo ritrovato Leiva, Milinkovic Savic e Luis Alberto. Ancelotti però è un maestro e saprà sopperire: il turn over che ha varato gli consente di avere tutti i suoi giocatori con tante partite nelle gambe”.

LE SQUADRE – Al Napoli mancheranno quattro pedine fondamentali: Koulibaly, Allan, Hamsik e Insigne. “Quale sarà l’assenza più pesante? Tutte e quattro, per il valore dei calciatori ma anche perché ricoprono ruoli chiave. Per avere la meglio sulla Lazio il Napoli dovrà giocare di collettivo, da squadra, con grande unione e il giusto equilibrio”. E sulla Lazio, poi aggiunge: “Sta bene e può mettere in difficoltà gli azzurri non dando punti di riferimento, a partire da Immobile. Lui, Milik e Mertens i calciatori decisivi domani”.