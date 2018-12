Il Genoa trema, il Napoli fa sul serio per Kouamé: offerto ingaggio doppio al giocatore

Potrebbe essere Christian Kouamé il colpo di mercato del Napoli. Il gioiellino del Genoa, che si sta mettendo in mostra in questa prima parte di stagione, potrebbe presto cambiare maglia.

La società partenopea, sembra fare sul serio per il classe 1997. Stando a quanto riferito da Rai Sport, la prossima settimana potrebbe esserci un vertice con il Genoa a Milano. La richiesta del Grifone è di 20 milioni più bonus, ma Aurelio De Laurentiis vuole abbassarla mettendo in piedi una trattativa più complessa. L’idea del patron azzurro, sarebbe quella di prenderlo e lasciarlo a Genova fino al termine della stagione. All’ex Cittadella sarebbe stato proposto un contratto da 1,2 milioni a stagione, esattamente il doppio rispetto a quanto percepito ora in rossoblù.

Anche il Milan era interessato al giovane attaccante, ma il Napoli è decisamente molto più avanti nella trattativa. Bloccati, invece, i discorsi per Piatek, visto che Ancelotti vuole valutare bene Milik che al momento si sta mostrando molto importante per i partenopei.