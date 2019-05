Il Milan a Firenze risente profumo d’Europa: Calhanoglu affonda Montella

Per l’Europa il Milan c’è. I rossoneri espugnano Firenze grazie al gol nel primo tempo di Calhanoglu e adesso per la Champions League si riaprono i giochi. Padroni di casa troppo timidi nel primo tempo e la squadra di Gattuso senza strafare ha avuto la meglio con il gol al 35′ del centrocampista turco. Più propositivo il Milan anche nella ripresa con un Fiorentina in grandi difficoltà. Il timido forcing viola non ha prodotto nulla dalle parti di Donnarumma e il Milan è riuscito a portare a casa tre punti importantissimi che lo riportano in scia Atalanta e Inter. Prossimo impegno per i meneghini in casa con il già retrocesso Frosinone. Per la Fiorentina, alla quarta sconfitta consecutiva, trasferta a Parma. Montella è molto preoccupato per il momento terribile della sua squadra.

IL TABELLINO

FIORENTINA-MILAN 0-1

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini (24’st Gerson), Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Dabo (39’st Noorgard), Fernandes (29’st Vlahovic), Benassi; Mirallas, Muriel, Chiesa. A disp.: Brancolini, Terracciano; Antzoulas, Ceccherini, Ferrarini, Hancko, Koffi, Montiel; Simeone. All.: Montella

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso (36’st Castillejo), Piatek (29’st Cutrone), Borini (44’st Laxalt). A disp.: Reina, Donnarumma A.; Conti, Zapata; Bertolacci, Biglia, Mauri. All.: Gattuso

Arbitro: Mariani di Aprilia

Gol: 35′ Calhanoglu (M)

Ammoniti: 34′ Biraghi (F), 22’st Laurini (F), 34’st Donnarumma (M)